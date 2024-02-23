باحثين عن فرصة لحياة أفضل.. تصاعد مستمر بهجرة الشباب السوريين في مناطق سيطرة قوات النظام في ظل انهيار الواقع المعيشي

تتواصل حركة الهجرة الجماعية لآلاف السوريين من مناطق سيطرة قوات النظام باتجاه عدة دول منها دول أوروبية ودول خليجية نتيجة استمرار انهيار الواقع المعيشي وعدم وجود بيئة مناسبة لوجودهم ضمن هذه المناطق بسبب ارتفاع تكاليف المعيشية عقب الانهيار الكبير الذي لحق بقيمة الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار جميع أنواع السلع والمواد الأساسية وتعمد حكومة النظام إصدار المزيد من القرارات التي تزيد من معاناة المواطنين، فضلاً عن الحالة الأمنية الغير مستقرة وانتشار الفلتان الأمني بشكل كبير، والتضييق الأمني من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للنظام، وتعتبر فئة الشباب ذكوراً وإناثاً من أكثر الفئات هجرة خارج البلاد بحثاً عن فرص أفضل وتأمين معيشية مناسبة بعيداً عن صعوبات الحياة اليومية التي تواجه كل سوري ضمن مناطق سيطرة قوات النظام.

وفي ذات السياق أكد الأهالي بوجود ضغط كبير في التسجيل للحصول على جواز السفر حيث يعاني المواطنون ضمن مناطق سيطرة قوات النظام ولاسيما الشباب من أوضاع مأساوية نتيجة تدني أجور العمال ورواتب الموظفين، فضلاً عن انتشار البطالة، مما أثر سلباً عليهم لتصبح الهجرة والخروج من البلاد بأي وسيلة كانت ورغم المخاطر في بعض الأحيان، حلماً يراود كل مواطن سوري، في ظل استمرار الحرب وتعنت النظام وعدم وجود بوادر حقيقية قريبة تنهي المأساة السورية في كامل البلاد على اختلاف جهات السيطرة التي لا يكاد الواقع المعيشي يختلف كثيراً بينها.