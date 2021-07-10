باستخدام قذائف “الآربيجي”.. اقتتال مسلح جديد تشهده مدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق فصائل “نبع السلام” 

رصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، اشتباكات عنيفة بالأسلحىة الرشاشة وقذائف “الآربيجي” بين مجموعتين تابعتين لفرقة الحمزة الموالية لتركيا، في شارع المحطة الجنوبي بمدينة رأس العين (سري كانييه) ضمن مناطق “نبع السلام” في ريف الحسكة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان من مدينة رأس العين(سري كانيه) ضمن مناطق نفوذ القوات التركية والفصائل الموالية لها قد أفادوا، في 23 حزيران الفائت، بتجدد الاشتباكات بين مجموعة مسلحة يقودها منشق عن فرقة الحمزات من جانب، والشرطة العسكرية وفصائل أخرى من جانب آخر، وسط استخدام للأسلحة الثقيلة، الأمر الذي أدى لسقوط جرحى، وسط حالة من الذعر لدى الأهالي.