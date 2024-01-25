باستهداف جوي لـ”التحالف الدولي”.. مقتل وإصابة 8 من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية في مستودع أسلحة قرب الحدود السورية-العراقية

محافظة دير الزور: قتل 3 عناصر وأصيب 5 آخرون بجراح متفاوتة وهم من الجنسية السورية من عناصر الفوج 47 التابع للميليشيات الإيرانية، جراء استهداف الطيران الحربي التابع لقوات “التحالف الدولي”، مستودعا للأسلحة والذخائر في منطقة الصناعة بمحيط مدينة البوكمال شرقي دير الزور قرب الحدود السورية-العراقية.

وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم، إلى أن انفجارا عنيفا دوى في محيط مدينة البوكمال ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي، تزامناً مع تصاعد أعمدة الدخان من المكان