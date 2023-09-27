باستهداف مجهولين.. مقتل مواطن بطلق ناري في ريف سلمية الشرقي

محافظة حماة: فارق مواطن في العقد الرابع من العمر حياته، متأثراً بجراحه، جراء تعرضه لطلق ناري من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية، حيث جرى استهدافه في قرية عقارب بريف سلمية الشرقي، من ثم لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وتندرج هذه الحوادث ضمن إطار الفوضى والفلتان الأمني في المناطق الخاضعة لنفوذ النظام.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق وقوع 158 جريمة قتل بشكل متعمد منذ مطلع العام 2023، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم 176 شخص، هم: 40 سيدة، و116 رجل، و 20 طفل، توزعوا على النحو التالي:

– 25 جريمة في ريف دمشق راح ضحيتها 5 سيدات و3 أطفال و 19 رجل

– 18 جريمة في اللاذقية راح ضحيتها 9 رجال و9 سيدات و 5 أطفال.

– 23 جريمة في السويداء راح ضحيتها 3 أطفال و16 رجل و4 سيدات

– 13 جريمة في حمص راح ضحيتها سيدتان و10 رجال وطفل

– 16 جريمة في حماة راح ضحيتها طفل و14 رجال وسيدة

– 20 جريمة في درعا راح ضحيتها 6 سيدات و15 رجال.

– 11 جريمة في دمشق راح ضحيتها 3 سيدات وطفل و7 رجال

– 10 جريمة في حلب راح ضحيتها 3 أطفال و5 سيدات و4 رجال

–15 جرائم في دير الزور، راح ضحيتها طفلان و14 رجل وسيدتان.

– 1 جريمة في الحسكة، راح ضحيتها سيدة

– 1 جريمة في القنيطرة راح ضحيتها شاب

– 4 جريمة في طرطوس راح ضحيتها 2 امرأة وطفلة ورجل.

– 1 جريمة في إدلب راح ضحيتها 5 مدنيين