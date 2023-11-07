باستهداف لهيئة تحرير الشام.. مقتل وإصابة 5 عناصر من قوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي

قتل عنصر من قوات النظام وأصيب 4 بجراح جراء استهداف هيئة تحرير الشام بصاروخ “م.د”، حراري لموقع لقوات النظام على محور الفوج 46 بريف حلب الغربي، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”.

كما استهدفت هيئة تحرير الشام بالقذائف الصاروخية مواقع لقوات النظام على محور الطلحية بريف إدلب الشرقي.

وبذلك، يرتفع إلى 561 تعداد العسكريين والمدنيين الذين قتلوا باستهدافات برية ضمن منطقة “بوتين- أردوغان” منذ مطلع العام 2023، وذلك خلال 372 عملية تنوعت ما بين هجمات وعمليات قنص واشتباكات واستهدافات، كما أصيب بالعمليات آنفة الذكر أكثر من 254 من العسكريين و 188 من المدنيين بينهم 42 طفل و22 سيدة بجراح متفاوتة، والقتلى والشهداء هم:

-97 من المدنيين بينهم 13 سيدة و36 طفل وعنصر بالدفاع المدني، وممرض بقصف بري لقوات النظام

-353 عنصر من قوات النظام بينهم 24 ضابط.

– عنصر أفغاني من ميليشيا فاطميون

– عنصر من ميليشيا حزب الله السوري

– 84 من “هيئة تحرير الشام” من ضمنهم جهادي فرنسي

– 14 من فصيل أنصار التوحيد الجهادي

– 1 من حركة أحرار الشام الإسلامية.

– 2 من فيلق الشام.

– 1 من فصيل حراس الدين

– 1 ضابط القوات الخاصة الروسية

– عنصر من لواء الباقر الموالي لإيران

– عنصر من صقور الشام.

– 5 من الجبهة الوطنية للتحرير.