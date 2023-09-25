باشتباك مع مهربين.. مقتل عنصر من قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام في ريف دمشق

محافظة ريف دمشق: اندلعت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين مجموعة من المهربين من جهة، وعناصر قوات “حرس الحدود” التابعة لقوات النظام من جهة أخرى، وذلك في جرود القلمون بريف دمشق، مما أدى لمقتل عنصر من قوات الأخيرة،.

وأشار المرصد السوري في 9 آب الفائت إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بالرصاص المباشر عنصرين من قوات “حصن الوطن” العاملة مع “حزب الله” اللبناني، وهما من كبار مروجي المخدرات بمنطقة جرود القلمون، مما أدى لمقتلهما على الفور، في بلدة حوش عرب في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق.