بالأسلحة الرشاسة..تجدد الاشتباك شرق دير الزور

محافظة ديرالزور: اندلعت اشتباكات مسلحة استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة بين عناصر من “قسد” من جهة، ومسلحين محليين من جهة أخرى في بلدة بقرص على خطوط التماس بين الطرفين شرق دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 26 من شباط الفائت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين قوات النظام من جهة، وقوات سوريا الديمقراطية من جهة أخرى، قرب نقاط نهر الفرات في بلدة الكسرة شرقي دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.