بالأسلحة الثقيلة.. “قسد” تستهدف قاعدة عسكرية تركية في ريف الحسكة

محافظة الحسكة: استهدفت قوات سوريا الديمقراطية، بالأسلحة الثقيلة، القاعدة التركية في قرية القاسمية في رأس العين شمال غرب الحسكة ضمن منطقة “نبع السلام”، وسط معلومات عن وقوع قتلى وجرحى بين العسكريين.

بالمقابل، ردت القوات التركية والفصائل الموالية لها، على مصادر النيران وقصفت بالمدفعية الثقيلة، مواقع في ريف بلدة تل تمرشمال الحسكة.

وأشار المرصد السوري، أمس، إلى أن قرى الأسدية والمشيرفة والربيعات بريف أبو راسين شمال غرب الحسكة، تعرضت لقصف بالمدفعية الثقيلة، من قبل القوات التركية ضمن منطقة نبع السلام”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.