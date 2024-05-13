بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة.. محليون يستهدفون حاجزا لـ”قسد” شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية عند أطراف بلدة أبو حردوب بريف دير الزور الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية تصاعداً لافتاً في هجمات المسلحين المحليين، بتوجيهات من “حزب الله اللبناني والميليشيات الإيرانية، لزعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأشار المرصد السوري في 8 أيار، إلى أن مسلحين محليين هاجموا بالأسلحة الرشاشة وقذائف الأربيجي، نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، في مدرسة سويدان بريف ديرالزور الشرقي، أعقبها اشتباكات عنيفة بين المهاجمين وقوات سوريا الديمقراطية.