بالأسلحة الرشاشة.. اشتباكات مسلحة بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية بين ضفتي نهر الفرات شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: اندلعت اشتباكات مسلحة بالأسلحة الرشاشة بين قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية عند ضفتي نهر الفرات بين بلدتي سويدان شامية وسويدان جزيرة، بريف دير الزور الشرقي، حيث تسببت الاشتباكات بتعرض منازل للمدنيين والمدرسة ومحطة المياه بالرصاص مصدره قوات النظام، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم إقدام عناصر قوات سوريا الديمقراطية المتمركزين ضمن نقاط عسكرية لهم على ضفة نهر الفرات الشرقية في بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقي، على إطلاق النار باتجاه مسلحين محليين في الضفة المقابلة لنهر الفرات من جهة بلدة بقرص ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية، وذلك أثناء محاولتهم العبور باتجاه مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور الشرقي.