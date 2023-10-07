بالأسلحة الرشاشة.. خلايا ” التنظيم” تستهدف أحد آبار النفط شرق دير الزور

محافظة دير الزور : استهدف مسلحان مجهولان، يستقلان دراجة نارية، بالأسلحة الرشاشة، يرجح تبعيتهم “لتنظيم الدولة الإسلامية”، أحد الآبار النفطية، في حقل الصيجان شرق دير الزور، ما أدى إلى حدوث أضرار مادية لحقت بالبئر.

ويحاول خلايا “التنظيم” استغلال الهجمات التركية على المنشآت الحيوية ومواقع عسكرية تابعة “لقسد” لتنفيذ عملياته ضد المنطقة .

وبذلك، يكون المرصد السوري قد أحصى 127 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 82 قتيلا، هم: 19 مدنيين و58 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 16 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

-96 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 17 من المدنيين، ومجهول الهوية، و32 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 12 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و4 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم”.