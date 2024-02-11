بالأسلحة الرشاشة.. مسلحون محليون يستهدفون مقرا لـ”قسد” في مدرسة بالشحيل شرقي ديرالزور

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون هجوما بالأسلحة الرشاشة استهدفوا من خلاله مقر مدرسة الموح التابعة لـ”قسد” في مدينة الشحيل شرقي دير الزور، في حين لاتزال الاشتباكات على أشدها بين عناصر “قسد” والمسلحين، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية وحجم الأضرار المادية حتى اللحظة.

وأشار المرصد السوري في 11 شباط الجاري إلى أن مسلحين مجهولين استهدفوا بقذيفة “آربيجي” نقطة لـ”قسد” في جبل البصيرة بريف ديرالزور الشرقي، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وفي سياق ذلك، تجول رتل عسكري لقوات سوريا الديمقرطية في شوارع مدينة البصيرة، ونادى الجنود عبر مكبرات الصوت بالإعلان عن حظر تجوال فوري.