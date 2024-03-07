بالأسلحة الرشاشة.. مسلحون محليون يهاجمون نقطة عسكرية لـ”قسد” بريف دير الزور

محافظة دير الزور: استهدف مسلحون محليون بالأسلحة الرشاشة نقطة عسكرية تابعة لقوات سوريا الديمقراطية في حي وريدة ببلدة الجرذي الغربي شرقي دير الزور، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية.

وأشار المرصد السوري في 4 آذار الجاري، إلى استهداف عناصر “قسد”، لمواقع ونقاط أمنية لعناصر من قوات النظام ومسلحين محليين في بلدة بقرص غرب الفرات، من نقاط تمركزها في بلدة الحوايج بريف ديرالزور الشرقي، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بالأسلحة الرشاشة واستهدافات متبادلة من الطرفين.