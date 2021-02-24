بالأسلحة الرشاشة و”الآربيجي”.. اشتباكات مع عصابات المخدرات في مدينة السويداء تسفر عن جرحى

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: داهمت فصائل محافظة السويداء، مراكز بيع “كرفانات” في محيط الملعب البلدي ودوار الباسل بمدينة السويداء، وذلك لإلقاء القبض على عصابات تمتهن ترويج المخدرات والحشيشة.

وفي سياق ذلك، دارت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة وقواذف “الآربيجي”، بين عناصر الفصائل المحلية من جهة، والمروجين، ما أدى إلى وقوع إصابات من الطرفين.

وكان المرصد السوري قد وثّق، أمس، مقتل رجل مسن من أبناء بلدة شقا بريف السويداء الشمالي الشرقي، إثر تعرضه للضرب أثناء سرقة سيارته من قبل مجهولين.

وعلى صعيد انتشار الفوضى في ريف السويداء، سرق مجهولون محولة كهربائية لمنشأة صناعية في بلدة شقا، ما أدى إلى توقف عمل المنشأة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد وثق، في 9 شباط، مقتل شاب، جراء انفجار قنبلة يدوية كانت بحوزته ضمن قرية عرى بريف السويداء الجنوبي الغربي، ورصد المرصد السوري في الخامس من الشهر الجاري، عثور أهالي على جثة رجل في العقد الخامس من العمر مقتولًا بطلق ناري، ملقى على جانب طريق صلخد في ريف السويداء الشمالي، في ظروف غامضة.

ورصد المرصد السوري، في 1 فبراير/شباط، عثور الأهالي على جثتين لشابين داخل سيارة تم قتلهما بعدة طلقات نارية، وذلك قرب مفرق سويمرة في ريف السويداء الشمالي.