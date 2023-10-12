بالأسلحة الرشاشة وقذائف “الآربيجي”.. مسلحون محليون يستهدفون نقاط تابعة لقسد شمال وشرقي دير الزور

محافظة دير الزور: شن مسلحون محليون بعد منتصف ليل الأربعاء – الخميس هجوماً على مواقع تابعة لقوات سوريا الديمقراطية باستخدام الرشاشات الثقيلة وقذائف “الآربيجي” في قرية الربيضة في ريف دير الزور الشمالي.

واستهدف المسلحون نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطية بقذائف “الآربيجي” في قرية أبو النيتل في الريف الشمالي، وحاجز كوع الخاشر في بلدة الصور في الريف الشرقي، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى اللحظة.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بتاريخ 10 تشرين الأول الجاري، استهداف مسلحون محليون بقذائف “الأربيجي”، نقطة عسكرية لقوات سوريا الديمقراطيّة في بلدة الشحيل قرب نهر الفرات بريف دير الزور الشرقي مما أدى لإصابة سيارة نوع “همر”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية، فيما لاذ المسلحون بالفرار إلى جهة مجهولة.