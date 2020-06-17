بالأسماء.. القائمة الكاملة للشخصيات والشركات التي طالها “قانون قيصر”

دخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء ما يسمى بـ “قانون قيصر” الأمريكي حول فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية تعتبرها واشنطن مسؤولة عن انتهاك حقوق الإنسان.

وإليكم القائمة الكاملة بأسماء الشخصيات والكيانات الـ 39، التي طالها القانون الأمريكي حول العقوبات.

الشخصيات

بشار الأسد، رئيس الجمهورية العربية السورية

أسماء الأسد، السيدة السورية الأولى

ماهر الأسد، لواء الركن في الجيش العربي السوري، قائد الفرقة الرابعة في الجيش، شقيق الرئيس بشار الأسد

بشرى الأسد، شقيقة الرئيس السوري بشار الأسد

منال الأسد، زوجة ماهر الأسد

سامر الدانا، عميد الركن، قائد اللواء 41 في الفرقة الرابعة للجيش

غسان علي بلال، عميد في الجيش السوري، مدير مكتب الأمن في الفرقة الرابعة، قائد الفوج 555 مظلي

عادل أنور العلبي، محافظ دمشق

محمد حمشو، رجل أعمال سوري، رئيس مجلس إدارة “مجموعة حمشو الدولية” ورئيس إدارة أو مسؤول في عدد من المؤسسات التجارية ومؤسسات الأعمال، عضو في مجلس الشعب السوري

سمية صابر حمشو، سيدة أعمال سورية تعمل أيضا في قطر، أخت محمد حمشو

أحمد صابر حمشو، رجل أعمال ورياضي سوري من عائلة محمد حمشو

علي محمد حمشو، رجل أعمال سوري

عمرو محمد حمشو، رجل أعمال سوري

رانية رسلان الدباس، سيدة أعمال سورية

خالد الزبيدي، رجل أعمال سوري

نذير أحمد محمد جمال الدين، رجل أعمال سوري