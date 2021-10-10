المرصد السوري لحقوق الانسان


بالأسماء.. مصر تمنح جنسيتها لـ 3 سوريين وليبي

أصدر رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قرارا بالموافقة على منح الجنسية المصرية لـ3مواطنين سوريين، ومواطن ليبي.

وبحسب ما نشرته الجريدة الرسمية اليوم الأحد، فإن رئيس مجلس الوزراء وافق على منح الجنسية المصرية لكل من زياد مصطفى العيسي سوري الجنسية من مواليد حلب عام 1976، وعبد الرؤوف محمد القدسي، سوري الجنسية، من مواليد حلب عام 1979، ومحمد برهان أحمد شعبان كنجو، سوري الجنسية، من مواليد حلب عام 1965، وطارق فرج مسعود، ليبي الجنسية، من مواليد طرابلس عام 1973.

 

المصدر:  RT

لتبقى على اطلاع باخر الاخبار يرجى تفعيل الاشعارات

قد يعجبك ايضا المزيد

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول