بالتزامن مع استمرار موجة النزوح.. قوات النظام تجدد قصفها الصاروخي على مناطق في جبل الزاوية

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان تجدد الخروقات ضمن منطقة “بوتين – أروغان”، حيث قصفت قوات النظام بعد ظهر اليوم الأربعاء مناطق في أطراف بلدة البارة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يأتي ذلك في ظل موجة النزوح التي تشهدها مناطق في جبل الزاوية، حيث أشار المرصد السوري قبل قليل، إلى موجة نزوح جديدة هناك، نظراً للتبدلات الكبيرة التي تشهدها المنطقة خلال الأيام القليلة الفائتة، بعد الهدوء النسبي الذي سادها منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في الخامس من شهر آذار/مارس الفائت من العام الجاري.

وتتمثل التبدلات التي تشهدها المنطقة منذ أيام، بتصاعد القصف الصاروخي من قبل قوات النظام، والتعزيزات والتحشدات العسكرية المستمرة سواء من قبل قوات النظام أو من قبل القوات التركية والفصائل والجهاديين، بالإضافة لـ إعلان الفصائل منطقة شرقي جبل الزاوية في ريف إدلب منطقة عسكرية، وأخيراً مع عودة القصف الجوي الروسي إلى منطقة “بوتين – أردوغان”

وولدت تلك المتغيرات والتبدلات مخاوف المدنيين من عودة العمليات العسكرية إلى منطقة “بوتين – أردوغان” ولا سيما جبل الزاوية الذي تركزت فيه عمليات القصف والاشتباكات والتعزيزات بشكل أكبر عن باقي المناطق، الأمر الذي دفع عشرات العوائل للنزوح مجدداً باتجاه مناطق أكثر أمناً والمخيمات البعيدة عن خطوط التماس.