بالتزامن مع استهداف قاعدة خراب الجير بريف الحسكة.. دوي انفجارات في منطقة أكبر قاعدة أمريكية في سوريا

محافظة ديرالزور: دوت انفجارات عنيفة، في منطقة قاعدة حقل العمر النفطي أكبر قواعد “التحالف الدولي”، شمال شرق سوريا، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسير التابع “للتحالف” في سماء المنطقة، دون ورود معلومات عن سبب الانفجارات إن كانت ناجمة عن تدريبات عسكرية يجريها التحالف بالذخير الحية، أو استهداف صاروخي تعرضت له القاعدة.

وتزامنت أصوات الانفجارات مع استهداف قاعدة خراب الجير التابعة لقوات “التحالف الدولي” في رميلان بريف الحسكة الشمالي، مساء اليوم ب10 ضربات بواسطة قذائف صاروخية، مصدرها الأراضي العراقية، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو حجم الأضرار المادية حتى اللحظة، فيما تبنت الهجوم ما تعرف باسم “المقاومة الإسلامية العراقية” عبر بيان لها.