بالتزامن مع اشتباكات مسلحة بين قسد والفصائل الموالية لتركيا غربي عين العرب (كوباني).. قصف بري متبادل يطال عدة مناطق شمال شرقي سوريا

بالتزامن مع اشتباكات مسلحة بين قسد والفصائل الموالية لتركيا غربي عين العرب (كوباني).. قصف بري متبادل يطال عدة مناطق شمال شرقي سوريا

اندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية والفصائل الموالية لتركيا على محور قرية زومغار بريف عين العرب (كوباني) الغربي، شرقي حلب.

وتزامنت الاشتباكات مع قصف بري مكثف متبادل بين قوات سوريا الديمقراطية من طرف، والقوات التركية والفصائل الموالية لها من طرف آخر، في عدة مناطق شملت عين عيسى وعين العرب (كوباني) وقرى بريف تل أبيض الغربي، وخط الساجور بمنبج، وقصفت القوات التركية محطة كهرباء في عين عيسى بريف الرقة.

وفي السياق، قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ قرى وبلدات مرعناز و مالكية وشوارغة وطاطمراش وكفر أنطون وأبين وصوغوناكة وآقيبة ومياسة و كلوته ودير جمال بناحية شيراوا بريف عفرين شمال غرب حلب ضمن مناطق انتشار القوات الكردية والنظام السوري في ريف حلب الشمالي.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم مفارقة شاب الحياة، متأثراً بإصابته، التي أصيب بها أثناء تواجده بالقرب من موقع استهداف طائرة تركية مسيرة، نقطة عسكري تابعة “لقوى الأمن الداخلي “الأسايش”، في قرية تل حبش جنوب عامودا بريف القامشلي.