في ظل الحديث عن تشكيل إدارة مدنية وعسكرية في دير الزور.. “فراس الجهام” و”إبراهيم الهفل” يدعوان أبناء العشائر للقتال ضد “قسد”

في ظل الحديث عن تشكيل إدارة مدنية وعسكرية في دير الزور.. “فراس الجهام” و”إبراهيم الهفل” يدعوان أبناء العشائر للقتال ضد “قسد”

محافظة دير الزور: أعلن شيخ قبيلة العكيدات إبراهيم الهفل، في تسجيل صوتي له، عن تشكيل قيادة عسكرية عشائرية تابعة لجيش القبائل والعشائر العربية.

ودعا أبناء منطقة الفرات إلى رفع مستوى الصراع مع قوات سوريا الديمقراطية، لمواجهتها ومواجهة الموالين لها من المكون العربي، لإنهاء تواجدها في قرى وبلدات دير الزور.

ونفى “الهفل خروجه من دير الزور، موجها رسالة شديد اللهجة إلى أبناء العشائر العاملين ضمن صفوف “قسد”، مطالبا بالتوقف عن التعامل مع “قسد”، والتوجه إلى الانخراط ضمن صفوف مقاتلي العشائر، لاستهداف “قسد” وكل من يتعامل معها، مصنفا الأخيرة ضمن قائمة الأعداء.

كما دعا “الهفل” إلى القتال ضد “قسد” في مدينتي الرقة والحسكة، بعد ملاحقة أبناء العشائر من قبل قوات سوريا الديمقراطية، بعد حملة اعتقالات طالت المنخرطين في القتال ضدها ضمن مناطق نفوذها، بينما أدعى “الهفل” بأن الاعتقالات جرت تحت حجة “الخيانة”.

كما دعا المدعو أبو عامد السحيل قائد قوات العشائر في دير الزور، في تسجيل صوتي، كافة قوات قبائل الفرات، إلى القتال ضد قوات سوريا الديمقراطية، ودحرها، وعدم التفاوض معها، بالتوازي مع موقف المدعو “إبراهيم الهفل”.

وبدوره شدد فراس الجهام قائد ميليشيا الدفاع الوطني، على مساندته للعشائر والقبائل الرافضة التعامل مع “قسد”، ودعا إلى توحيد الصف لتحرير المناطق من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، في ظل رفض أبناء العشائر بوجود الأخيرة في مناطق ذات طابع عشائري عربي.

كما أكد “الجهام”، في شريط مصور له، بأن مثلما خرج تنظيم “الدولة الإسلامية” من دير الزور، قوات سوريا الديمقراطية سيواجهون ذات المصير.

ووفقا للمعلومات، فإن هذه الخطابات تزامنت مع تسريبات حول وجود شخصيات من قبيلة العكيدات تربطها علاقات مع قوات سوريا الديمقراطية، تعمل بتنسيق مع “التحالف الدولي” لتشكيل إدارة مدنية وعسكرية في دير الزور، وتدير تلك المناطق، وتجبر “الهفل على التنحي عن مشيخة القبيلة.