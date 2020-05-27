بالتزامن مع تحليق طائرة حربية روسية.. انفجار عنيف يضرب ريف جسر الشغور الغربي

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان انفجاراً عنيفاً ضرب قرية الطيبات الواقعة بالقرب من منطقة الغسانية في ريف جسر الشغور الغربي، ناجم عن انفجار مستودع ذخيرة يعود للحزب الإسلامي التركستاني، وتزامن الانفجار مع تحليق لطائرة حربية روسية في أجواء المنطقة هناك، ولم ترد معلومات حتى اللحظة عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري رصد قبل قليل، تحليق لطائرات حربية روسية في أجواء ريف حلب الغربي وريف إدلب، فيما دارت اشتباكات بعد منتصف ليل الثلاثاء – الأربعاء على محور تقاد بريف حلب الغربي، بين الفصائل من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، في حين قصفت قوات النظام خلال الساعات الفائتة، أماكن في الفطيرة وسفوهن ومحيط كنصفرة بجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي، يأتي ذلك مع دخول وقف إطلاق النار ضمن منطقة “بوتين – أردوغان” يومه الـ 83 على التوالي.