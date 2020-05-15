بالتزامن مع عملية عسكرية مرتقبة لقوات النظام.. نزوح جماعي لأهالي درعا من بلدات وقرى الريف الغربي وسط تصاعد التوتر بشكل كبير

محافظة درعا – المرصد السوري لحقوق الإنسان: استمرت المظاهرات المناوئة لـ “النظام السوري” ضمن بلدة وقرى محافظة درعا حتى ساعات متأخرة من ليل أمس الخميس، وذلك كـ رفض شعبي واضح وصريح لما يقوم به النظام السوري من إرسال تعزيزات عسكرية ضخمة وكبيرة بشكل يومي إلى درعا، بالتزامن مع تحشدات لقواته في مناطق عدة أبرزها الريف الغربي.

حيث بات أي تحشد تقوم به قوات النظام، يقابله مظاهرات عارمة مناوئة لإصرار النظام السوري على اتخاذ الحلول العسكرية والتهديد المتواصل باقتحام المناطق، وتنفيذ تلك التهديدات كما حدث سابقاً في الصنمين وغيرها، وسط مخاوف شعبية كبيرة للمواطنين الذين يبحثون عن لقمة عيش في ظل الانهيار المتواصل لليرة السورية.

مصادر المرصد السوري أكدت أن بلدتي طفس والمزيريب وقرى أخرى بالمنطقة، تشهد عمليات نزوح جماعية للمدنيين إلى مناطق ثانية، تخوفاً من تنفيذ النظام السوري لتهديداته واقتحام الريف الغربي لدرعا وشن عملية عسكرية جديدة هناك.

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن قوات النظام السوري تواصل عملية التحشد في محافظة درعا، غير آبهة بالمظاهرات والاستياء الشعبي، حيث جرى استقدام تعزيزات عسكرية إلى بلدة إبطع شمال درعا، بالإضافة لوصول رتل عسكري يضم آليات ثقيلة إلى جسر خربة غزالة، كما دخل رتل عسكري آخر إلى منطقة البانوراما بدرعا المحطة في مدينة درعا، ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن الرتل الأخير يرافقه آليات تابعة للقوات الروسية.