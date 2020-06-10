بالتزامن مع مسيرة مفتعلة.. أهالي جبل العرب يخرجون بمظاهرة مناوئة للنظام السوري لليوم الرابع على التوالي

محافظة السويداء – المرصد السوري لحقوق الإنسان: رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان خروج مظاهرة جديدة في مدينة السويداء، حيث خرج العشرات من أبناء جبل العرب بمظاهرة مناوئة في ساحة الفخار بالمدينة، وجدد المتظاهرون مطالبهم برحيل بشار الأسد وإسقاط النظام السوري، في الوقت الذي خرجت مسيرة مفتعلة للنظام السوري بالمدينة، حيث كان المرصد السوري أشار قبل قليل، إلى خروج مسيرة موالية للنظام السوري في مدينة السويداء، وتضم المسيرة التي خرجت في ساحة المحافظة، موظفين طلاب وأعضاء في حزب البعث، رفعوا شعارات موالية لرأس النظام السوري، يأتي ذلك بعد تهديدات طالت موظفي محافظة السويداء بملاحقة ومعاقبة أي أحد يرفض الخروج بمسيرة موالية للنظام، والتي دعت إليها مسؤولة “اتحاد الطلبة السوريين” في محافظة السويداء جنوبي سورية يوم أمس

وكان المرصد السوري نشر يوم أمس، أن النظام السوري وأتباعه البعثيين يحضرون لحشد المواطنين من الطلاب والموظفين في السويداء يوم غد تأييدا للنظام السوري، وردا على المظاهرات المتتالية التي خرجت ضده، ويتبع النظام السوري هذه الأساليب كنوع من التهديد غير المباشر للمتظاهرين، تزامنا مع إعطاء صلاحيات أكبر لقواته العسكرية والأمنية والحزبية، كما يتخوف الأهالي من حدوث صدام مباشر مع المعارضين للنظام.