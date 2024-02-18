بالتزامن مع وصول تعزيزات لقواعدها.. قوات “التحالف الدولي” و”قسد” تجريان تدريبات مشتركة بريف الحسكة

محافظة الحسكة: أجرت قوات “التحالف الدولي” بالاشتراك مع قوات سوريا الديمقراطية، مساء اليوم، تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، حيث استهدفت أهداف وهمية في قاعدة “التحالف” في تل بيدر شمال الحسكة.

وتأتي التدريبات لرفع الجاهزية القتالية للقوات.

وأشار المرصد السوري مساء اليوم إلى إدخال قوات “التحالف الدولي” رتلاً عسكرياً مؤلفاً من 17 شاحنة مغلقة، باتجاه قاعدتها خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، قادمة من معبر الوليد شمال كردستان العراق.