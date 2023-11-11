بالتنسيق بين الحكومة العراقية و”الإدارة الذاتية”.. نحو 200 عائلة عراقية تغادر مخيم الهول

محافظة الحسكة: غادرت حافلات تقل عائلات لاجئة من الجنسية العراقية، مخيم الهول الواقع في أقصى شمال شرقي الحسكة، باتجاه الأراضي العراقية، بحراسة أمنية مشددة، بعد الانتهاء من إجراءات المغادرة، وذلك في إطار إفراغ مخيم الهول وترحيل اللاجئين بالتنسيق بين الإدارة الذاتية ولجنة الهجرة والمهجرين في مجلس النواب العراقي، لإعادة الأسر العراقية من “تنظيم الدولة الإسلامية”.

وأشار المرصد السوري، اليوم، إلى أن 199 عائلة تتجهز اليوم لمغادرة مخيم الهول الواقع في أقصى شمال شرقي الحسكة، باتجاه الأراضي العراقية.

وتضم تلك العوائل نحو 776 شخص من أسر تنظيم “الدولة الإسلامية”، ويحملون الجنسية العراقية، ينحدرون من مناطق (صلاح الدين- نينوى- أنبار- كركوك- بابل- بغداد)، ويأتي ذلك ضمن تنسيق وعمل مشترك بين دائرة العلاقات الخارجية التابعة للإدارة الذاتية مع حكومة العراق لتسليم رعاياهم.