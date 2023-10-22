بالتنسيق مع “الإدارة الذاتية”.. 83 شخصا من جمهورية قرغيزستان يغادرون مخيم الهول إلى بلادهم

محافظة الحسكة: سلمت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، اليوم، 83 شخصا هم: 62 طفلا و21 سيدة من عوائل تنظيم “الدولة الإسلامية، في مخيم الهول الواقع في أقصى جنوب شرق الحسكة، لوفد من جمهورية قرغيزستان، بعد التوقيع على وثيقة رسمية بين الجانبين.

ووفقا لنشطاء المرصد السوري، فإن وفد يضم ممثل وزارة خارجية قرغيزستان، زار يوم أمس مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، للتنسيق مع الإدارة الذاتية ونقل الرعايا إلى بلادهم.

ويأتي ذلك، تماشيا مع الاتفاقيات الموقعة بين دائرة العلاقات الخارجية في “الإدارة الذاتية” مع الدول الذين لديهم رعايا في مخيمات ضمن مناطق “الإدارة”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أشار، في 15 تشرين الأول الجاري، إلى مغادرة 34 طفلاً من الجنسية الروسية من عوائل عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” مخيمات شمال شرق سوريا، حيث جرت العملية بتنسيق مشترك مع دائرة العلاقات الخارجية التابعة لـ “الإدارة الذاتية” ووفد من الحكومة الروسية.