بالتوازي مع هبوط طائرة أمريكية.. رتل أمريكي يصل إلى قاعدة خراب الجير بالحسكة

محافظة الحسكة: هبطت طائرة شحن أمريكية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة تحمل معدات عسكرية وأسلحة ومواد لوجستية.

وبالتوازي مع وصول التعزيزات عن طريق الجو، دخل رتل مكون من 30 شاحنة للقاعدة ذاتها، تحمل صناديق مغلفة وصهاريج للوقود ومعدات عسكرية.

وفي 13 شباط، وصل رتل عسكري إلى القاعدة الأمريكية في خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، ويتكون من 15 مدرعة نوع برادلي، في إطار تعزيز القوات الأمريكية قواعدها بالأسلحة الثقيلة والمدرعات.

كما هبطت في 12 شباط، طائرة شحن تابعة للقوات الأمريكية تحمل على متنها معدات عسكرية ولوجستية في قاعدة خراب الجير بريف رميلان شمال الحسكة، وسط تحليق مروحية في سماء المنطقة.