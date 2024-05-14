بالذخيرة الحية.. “التحالف الدولي” و”قسد” يجريان تدريبات عسكرية بريف الحسكة

محافظة الحسكة: سمع دوي انفجارات عنيفة ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” بمشاركة قوات سوريا الديمقراطية في قاعدة قسرك شمالي الحسكة التابعة لـ”التحالف الدولي”.

ويأتي ذلك، في إطار الاستعدادات العسكرية لقوات “التحالف الدولي” وقوات سوريا الديمقراطية لرفع الجاهزية تحسباً لأي هجمات.

وأشار المرصد السوري في 13 أيار الجاري إلى أن قوات “التحالف الدولي” أجرت تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية، في معسكر الطلائع بمدينة الحسكة، استخدم خلالها الذخيرة الحية، وضرب أهداف وهمية، حيث سمع دوي انفجارات متتالية في المنطقة.