بالذخيرة الحية.. تدريبات عسكرية للميليشيات الموالية لإيران ضمن بادية البوكمال شرقي دير الزور

محافظة دير الزور: سمع دوي عدة انفجارات بعد منتصف ليل السبت-الأحد، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالأسلحة والذخيرة الحية تجريها الميليشيات الموالية لإيران و”حزب الله” اللبناني، بالقرب من مطار الحمدان في بادية البوكمال الجنوبية ضمن مناطق سيطرة قوات النظام والميليشيات الإيرانية بريف دير الزور الشرقي.

وفي 12 شباط الجاري، عبرت 6 حافلات تقل عناصر موالين لإيران و”زاور شيعة” الحدود السورية – العراقية، واتجهت نحو مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقي. ووفقاً لنشطاء المرصد السوري، فإن الزوار سيتوجهون من البوكمال إلى العاصمة دمشق، لزيار الأماكن المقدسة، كما أنه من خلال دخول الزوار إلى المنطقة، يتم تمرير مسلحين مواليين لإيران من مختلف الجنسيات إلى داخل الأراضي السورية.