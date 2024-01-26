بالذخيرة الحية.. قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية مكثفة في قاعدتها العسكرية في الشدادي

محافظة الحسكة: أجرت قوات “التحالف الدولي” تدريبات عسكرية في قاعدتها الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، حيث دوت انفجارات عدة في منطقة القاعدة، نتيجة استخدام الذخيرة الحية في التدريبات، وضرب أهداف وهمية، لرفع الجاهزية القتالية لقواتها.

ويأتي ذلك، تزامنا مع التصعيد البري والجوي من قبل المجموعات المدعومة من إيران في استهداف القواعد الأمريكية العسكرية داخل الأراضي السورية ضمن إطار حملة الانتقام لغزة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد بتاريخ 23 كانون الثاني الجاري، بأن انفجارات دوت في ريف الحسكة، نتيجة إجراء قوات “التحالف الدولي” وبمشاركة “قسد” تدريبات عسكرية مشتركة في قاعدة تل بيدر الأمريكية على طريق M4 شمالي الحسكة، وشملت التدريبات التسديد بالمدفعية وضرب أهداف وهمية، بمشاركة الطائرات الحربية والمروحية.