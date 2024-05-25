بالذخيرة الحية.. قوات “التحالف الدولي” و قسد تجريان تدريبات مشتركة في أكبر القواعد العسكرية بسورية

محافظة دير الزور: سمع دوي انفجارات عنيفة، ناجمة عن تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية لقوات “التحالف الدولي” وبمشاركة “قسد” في حقل العمر النفطي شرقي دير الزور، أكبر قواعد “التحالف الدولي” بسوريا.

وتواصل قوات “التحالف الدولي” تدريباتها العسكرية ضمن قواعدها العسكرية المنتشرة في سوريا استعداداً وتحسباً لاي هجوم.

وأشار المرصد السوري في 21 أيار الجاري، إلى سماع دوي انفجارات بعد منتصف ليل الإثنين – الثلاثاء ناجمة عن قيام قوات “التحالف الدولي” بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات سوريا الديمقراطية في أكبر قواعدها العسكرية بحقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، حيث استخدمت الأسلحة والذخائر الحية في التدريبات.