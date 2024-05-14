بالرصاص المباشر.. اغتيال مسؤول مفرزة المخابرات العسكرية بريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل

محافظة القنيطرة: اغتيل ضابط برتبة مساعد وهو مسؤول مفرزة المخابرات العسكرية برصاص مسلحين مجهولين، في منطقة الرفيد على طريق القصيبة – عين فريخة بريف القنيطرة قرب الجولان السوري المحتل.

وفي 12 أيار الجاري، اغتيل ضابط مقرب من “حزب الله” اللبناني من شعبة المخابرات العسكرية، ومرافقه إثر استهداف مسلحين مجهولين أمس بعبوة ناسفة لسيارة عسكرية من نوع “شاص” على الطريق الواصل بين بلدتي الشجرة وسحم الجولان غرب درعا قرب الجولان السوري المحتل،