بالرصاص المباشر.. خلايا تنظيم الدولة” تستهدف شخص يتهم بالعمل بالسحر في ريف دير الزور الشرقي

محافظة دير الزور: أصيب شخص يتهم بالعمل في السحر جراء استهدافه بالرصاص بشكل مباشر من قبل مسلحين مجهولين يستقلون دراجة نارية يرجح تبعيتهم لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية”، في قرية الشنان ضمن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية بريف دير الزور الشرقي.

وأحصى المرصد السوري 143 عملية قامت بها خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2023، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات، ووفقاً لتوثيقات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى جراء العمليات آنفة الذكر 99 قتيلا، هم: 21 مدنيين و73 من قوات سوريا الديمقراطية ومن قوى الأمن الداخلي وتشكيلات عسكرية أخرى عاملة في مناطق الإدارة الذاتية، وشخص مجهول الهوية، و4 عناصر من “التنظيم”.

وتوزعت العمليات على النحو الآتي:

– 17 عمليات في الرقة أسفرت عن 15 قتلى عسكريين و2 مدنيين.

– 107 عملية في دير الزور أسفرت عن مقتل 19 من المدنيين، ومجهول الهوية، و 44 عسكري وعنصرين من تنظيم بينهم قيادي عراقي

– 3 عملية في حلب أسفرت عن مقتل 7 عسكريين بينهم قادة

– 15 عملية في الحسكة أسفرت عن جرحى و7 قتلى عسكريين وعنصرين من ” التنظيم