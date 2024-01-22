بالرصاص المباشر.. مقتل مواطن على يد أحد أقربائه بمدينة الرقة

محافظة الرقة: قتل مواطن رميا بالرصاص المباشر من قبل أحد أقربائه، طلبا لثأر قديم، وذلك بمنطقة الصناعة في مدينة الرقة ضمن مناطق “قسد”.

ويأتي ذلك استمرارا للفوضى والفلتان الأمني في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية.

وبذلك، يكون المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد وثق 2 جريمة قتل بشكل متعمد ضمن مناطق نفوذ “الإدارة الذاتية” منذ مطلع العام 2024، بعضها ناجم عن عنف أسري أو بدوافع السرقة وأخرى ماتزال أسبابها ودوافعها مجهولة، راح ضحية تلك الجرائم رجلين، توزعوا على النحو التالي:

– رجل في دير الزور

– رجل في الرقة