بالرصاص المباشر.. مقتل مسن على يد مجهولين في بلدة ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”

بالرصاص المباشر.. مقتل مسن على يد مجهولين في بلدة ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”

محافظة إدلب: عثر أهالي على جثة مواطن مسن مقتولاً بعيارات نارية من قبل مجهولين أثناء ذهابه إلى المسجد فجر اليوم في بلدة صلوة شمال غربي إدلب، ضمن مناطق سيطرة “هيئة تحرير الشام”.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني ضمن المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام.

وبذلك، يكون المرصد السوري قد رصد ووثق منذ مطلع العام 2024، 5 حادثة تندرج تحت الفلتان الأمني ضمن مناطق نفوذ هيئة تحرير الشام والفصائل في إدلب والأرياف المحيطة بها، أسفرت تلك الاستهدافات والحوادث عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 3 آخرين بجراح، والقتلى هم:

-4 مدنيين بينهم سيدة

-1 من الحزب الإسلامي التركستاني