بالرغم من القبضة الأمنية المشددة وانتشار الحواجز العسكرية.. خروج مظاهرات حاشدة في عدد من المدن والبلدات ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

بالرغم من القبضة الأمنية المشددة وانتشار الحواجز العسكرية.. خروج مظاهرات حاشدة في عدد من المدن والبلدات ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام

خرجت العديد من المظاهرات اليوم في مدن وبلدات عدة ضمن مناطق سيطرة هيئة تحرير الشام مطالبة برحيل “الجولاني”، ومنددة بممارسات هيئة تحرير الشام وجهازها الأمني، بالرغم من القبضة الأمنية المشددة وانتشار العديد من الحواجز العسكرية منذ ساعات الصباح الأولى منعاً لخروج المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة إدلب ومظاهرات في كل من بلدات أرمناز وحزانو وكفرتخاريم وبنش ومخيمات أطمة ودير حسان في ريف إدلب الشمالي، وبلدة أريحا في الريف الجنوبي.

كما خرجت مظاهرات في مدينتي دارة عزة والأتارب في ريف حلب الغربي.

وشهدت مناطق إدلب وريفها الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام صباح اليوم انتشار واسع لعناصر ودوريات تابعة لهيئة تحرير الشام ولاسيما عند مداخل مدينة إدلب ومداخل البلدات والمدن ونصب العديد من الحواجز العسكرية استعداداً لمنع خروج مظاهرات حاشدة ضد هيئة تحرير الشام ومتزعمها “الجولاني” المتوقع خروجها اليوم، حيث تحاول “الهيئة” منع وصول المتظاهرين من البلدات المجاورة إلى مدينة إدلب للمشاركة بمظاهرة مركزية حاشدة، وذلك عبر قطع الطرقات.