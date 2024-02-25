بالصواريخ.. المجموعات المدعومة من إيران تهاجم قاعدة أمريكية بريف دير الزور

سمع دوي انفجارات في ريف دير الزور، ناجمة عن قصف صاروخي نفذته المجموعات المدعومة من إيران استهدف القاعدة الأمريكية بمعمل كونيكو للغاز شمال مدينة دير الزور، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 121 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 35 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 16 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

—34 على قاعدة معمل كونيكو للغاز

— 17 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 13 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة