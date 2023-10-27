بالصواريخ الارتجاجية.. الحربي الروسي يشن غارة جوية على منطقة جبل الأربعين بريف إدلب

شن الطيران الحربي الروسي غارة جوية بـ 4 صواريخ ارتجاجية استهدفت الأحياء السكنية في منطقة جبل الأربعين بريف إدلب، ضمن منطقة “بوتين-أردوغان”، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات.

ونفذ الطيران الحربي الروسي اليوم غارة على محور الفطاطرة بريف إدلب الجنوبي.

كما نفذ ضربتين جويتين، حيث طالت الضربة الأولى قرية السرمانية في منطقة سهل الغاب بريف حماة الغربي، أما الضربة الثانية طالت تلال الكبينة بريف اللاذقية الشمالي، ليرتفع عدد الضربات خلال اليوم إلى 4.

وأشار المرصد السوري قبل قليل إلى أن الجبهة الوطنية للتحرير بصاروخ موجه مواقع وتجمعات قوات النظام على محور بالا بريف حلب الغربي، مما أدى لتدمير رشاش، وسط ورود معلومات عن جرحى.

على صعيد متصل، قصفت قوات النظام المتمركزة بالحواجز المحيطة لمنطقة “بوتين-أردوغان” بقذائف الهاون محيط قرى كفرتعال والأبزمو وكفرعمة غربي حلب.