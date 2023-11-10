بالصواريخ الفراغية.. الطيران الحربي الروسي ينفذ 4 غارات جوية على مواقع جنوب إدلب

نفذ الطيران الحربي الروسي، مساء اليوم 3 غارات جوية على مواقع في محيط بلدة احسم بجبل الزاوية ، بالإضافة إلى تنفيذ غارة واحدة بالصواريخ الفراغية على بلدة سرجة جنوبي ادلب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ورصد نشطاء المرصد السوري أمس، تنفيذ الطائرات الحربية الروسية، 8 غارات على مقرات عسكرية ومحيطها بريف إدلب، حيث قصفت بـ3 غارات منطقة معسكرات بالقرب من مخيمات نازحين في الشيخ بحر، و بـ3 غارات مقرات لهيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد في قرية مشون، وغارتين على منطقة الشيخ سنديان-غانة، التي تعد خط إمداد للفصائل إلى محاور سهل الغاب.