بالصواريخ.. المجموعات المدعومة من إيران تستهدف قاعدة أمريكية بريف دير الزور للمرة الـ 26 في حملة “الانتقام لغزة”

استهدفت المجموعات المدعومة من إيران برشقة صاروخية، القاعدة الأمريكية في معمل كونيكو للغاز بريف دير الزور، حيث سقط أكثر من 15 صاروخا في المنطقة المستهدفة ضمن حملة “الانتقام لغزة”، فيما حاولت المضادات الأرضية التصدي لها، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية حتى الآن.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تعرض القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية منذ تاريخ 19 تشرين الأول 2023 الفائت، لـ 97 هجوما من قبل الميليشيات المدعومة من إيران توزعت على النحو التالي:

— 22 على قاعدة حقل العمر النفطي

— 15 على قاعدة الشدادي بريف الحسكة

— 26 على قاعدة حقل كونيكو للغاز

— 16 على قاعدة خراب الجير برميلان

— 12 على قاعدة التنف

— 2 على قاعدة تل بيدر بريف الحسكة.

— 2 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية.

— 1 على قاعدة قسرك بريف الحسكة.

— 1 على قاعدة استراحة الوزير بريف الحسكة