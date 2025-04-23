بالصوت والصورة.. فرح شعبي في حي المزة بعد اعتقال مسؤول الدراسات في سرية المداهمة 215

خرج المئات من أهالي حي المزة بدمشق فرحا بإلقاء القبض على المدعو (أبو محمد تيسير محمد عثمان)، حيث نفذت إدارة الأمن العام عملية أمنية في منطقة المزة في دمشق تمكن خلالها من إلقاء القبض على العثمان وهو مسؤول الدراسات في سرية المداهمة 215، بالإضافة إلى ارتكابه جرائم سلب وسطو بحق المدنيين. وتم إحالة المعتقل إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

ويعد هذا الحدث خطوة مهمة في إطار الجهود الأمنية لمكافحة الجرائم والمحاسبة، وتبرز هذه العملية دور الأمن العام السوري في تعقب وضبط المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة.

ويمثل اعتقال العثمان خطوة نحو تحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، ويساهم في إعادة الطمأنينة إلى المناطق المتضررة، ويسهم هذا النوع من العمليات في تعزيز الثقة بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ويعزز من شعور الأمان في المجتمع.

ويعكس هذا الاعتقال التزام الأجهزة الأمنية السورية بملاحقة الجناة وتحقيق العدالة، ويؤكد على أهمية العمل الأمني في حماية المجتمع واستعادة الاستقرار.

ويوم أمس، اعتقلت قوى الأمن العام السوري في عملية أمنية في مدينة حمص شخصًا متهمًا بالمشاركة في مجزرة التضامن بدمشق، يدعى كامل عباس الملقب بـ “ماريو”، وهو شريك المدعو أمجد اليوسف.

ويُتهم كامل عباس، إلى جانب أمجد اليوسف، بالمشاركة في مجزرة حي التضامن بدمشق، وهي حادثة أثارت استنكارًا واسعًا بسبب بشاعتها.