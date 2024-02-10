بالضرب المبرح.. عنصر من “الجندرما” التركية يستدرج طفلا سوريا ويعتدي عليه قرب مخيمات الكرامة

محافظة إدلب: اعتدى عنصر من “الجندرما” التركية بالضرب المبرح على طفل 12 سنة من مهجري كفر زيتا بريف حماة، بعد أن استدرجه العنصر التركي لاجتياز الجدار المعدني الفاصل بين سوريا وتركيا قرب مخيمات الكرامة بريف إدلب.

وأشار المرصد السوري في 21 كانون الثاني الفائت إلى أن طفلا يبلغ من العمر 16 عاما فارق حياته، نتيجة تعرضه للتعذيب على يد عناصر حرس الحدود التركية “الجندرما”، خلال محاولته اجتياز الحدود السورية التركية برفقة مجموعة من الأشخاص في ريف إدلب بحثا عن ملاذ آمن خارج البلاد.

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها نشطاء المرصد السوري، فإن الجندرما التركية أقدمت على تعذيب الطفل، ومن ثم أقدموا على رميه في حفر مياه باردة تحت المطر ليلة كاملة، فيما قام أفراد المجموعة التي كانت برفقته بنقله إلى المستشفى الخاص في إدلب فاقداً الوعي، وبعد مضي 3 أيام فارق الحياة.

ويشار إلى أن الطفل ينحدر من حيالين بريف حماة، ويعاني ذويه من تردي واقعهم المعيشي.