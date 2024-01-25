بالضرب الوحشي.. عناصر من فصيل “الجبهة الشامية” يعتدون على مواطن ضمن مناطق “درع الفرات”

محافظة حلب: اعتدى قيادي من فصيل “الجبهة الشامية” برفقة عناصره بالضرب المبرح بحق مواطن في مكان عمله في مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، ثم اقتادوه إلى مقر فصيل “الجبهة الشامية”، ليقوم الفصيل بإطلاق سراحه، بعد افتضاح أمرهم إثر انتشار فيديو مصور لهم وهم يقومون بخطف المواطن والاعتداء عليه.

ويأتي ذلك في ظل الفوضى والفلتان الأمني المستشري في مناطق سيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها.

وأشار المرصد السوري يوم أمس إلى إقدام عناصر من فصيل تجمع الشهباء الموالي لهيئة تحرير الشام، كانوا يستقلون سيارة نوع “سنتافيه”، على اختطاف مواطن من أهالي قرية أخترين بريف إعزاز، بعد تعمدهم الاصطدام بدراجة نارية كان يستقلها المواطن وشقيقه على طريق المزيونة – أخترين، مما أدى لتدهور الدراجة، حيث جرى نقل المصاب إلى مشفى مارع بريف حلب الشمالي، فيما جرى اقتياد الآخر إلى جهة مجهولة.