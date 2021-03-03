بالقذائف والأسلحة الرشاشة.. هجوم مسلح على حاجز لقسد شرقي دير الزور

علم المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن مسلحين يرجح أنهم من خلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” استهدفوا بالأسلحة الرشاشة وقذائف “RBG” حاجزا لقوات سوريا الديمقراطية، في بلدة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي، دون معلومات عن الخسائر البشرية حتى الآن.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 28 شباط الفائت، إطلاق الرصاص على شاب أمام منزله في قرية الزر بريف دير الزور الشرقي، ما أدى إلى إصابته بجراح. ووفقًا لمصادر أهلية، فإن الشاب متهم بقيامه بأعمال التشليح و السلب بأسم “الدولة الإسلامية”.

وتشهد المناطق الخاضعة لنفوذ “قسد” نشاطًا لخلايا تنظيم “الدولة الإسلامية” التي ينفذ عناصرها هجمات تستهدف قوات سوريا الديمقراطية والمواطنين من أبناء المنطقة.

وكان المرصد السوري قد رصد، في 25 شباط الفائت، اغتيال رجل مسن في قرية الصبحة بريف دير الزور الشرقي، من قبل مسلحين مجهولين يستقلان دراجة نارية، وذلك من خلال إطلاق النار عليه بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتله على الفور، وبحسب مصادر المرصد السوري، فإن المُسن الذي جرى اغتياله متهم بالتعامل مع أجهزة النظام الأمنية.