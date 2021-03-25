بالقذائف والرشاشات.. استهدافات متبادلة بين قوات النظام والفصائل جنوبي إدلب

رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بعد منتصف ليل الأربعاء-الخميس، استهدافات متبادلة بالقذائف الصاروخية والرشاشات الثقيلة، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جهة، والفصائل من جهة أخرى، وذلك على محاور التماس في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، كما قصفت قوات النظام أماكن في فليفل وبينين وأطراف البارة وكنصفرة جنوبي إدلب، والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، دون معلومات عن خسائر بشرية.

وكان المرصد السوري أشار أمس، إلى أن قوات النظام جددت قصفها الصاروخي على منطقة “بوتين-أرودغان”، حيث رصد سقطت قذائف صاروخية أطلقتها قوات النظام على سفوهن والبارة وكنصفرة وفليفل وبينين والرويحة بريف إدلب الجنوبي، ومحيط قليدين والعنكاوي بسهل الغاب شمال غربي حماة، في حين شهدت محاور التماس بسهل الغاب، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة بين قوات النظام والفصائل، دون معلومات عن خسائر بشرية.