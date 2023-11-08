بالقرب من منطقة قاعدة التنف.. انفجار يدوي في محيط منطقة الـ 55 كيلومتر

دوى انفجار شديد في جهة غرب منطقة الـ 55 كيلومتر على الحدود السورية العراقية الأردنية، حيث سمع صداه في مخيم الركبان، ووفقا للمعلومات بأن الانفجار وقع خارج منطقة الـ 55 أي ضمن مناطق تواجد قوات النظام والميليشيات الإيرانية، دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

وتشهد مناطق تواجد قوات التحالف الدولي” تصعيدا عسكريا لافتا، ولا سيما في زيادة حدة الهجمات ضد القواعد العسكرية الأمريكية المنتشر في الأراضي السورية من قبل إيران وموالين لها.

ورصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، منذ تاريخ 19 تشرين الأول الجاري 24 استهدافا لقواعد “التحالف الدولي”. توزعت على النحو التالي: ، 5 على قاعدة التنف، و5 على قاعدة حقل العمر النفطي، و4 على قاعدة حقل كونيكو للغاز، و1 على القاعدة الأميركية في روباربا بريف مدينة المالكية، 3 على قاعدة خراب الجير برميلان، 4 على قاعدة الشدادي، و1 على قاعدة تل بيدر، 1 على قاعدة قسرك