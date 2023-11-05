بالقنابل والأسلحة الخفيفة.. مسلحون مجهولون يهاجمون مبنى “حزب البعث” في مدينة السويداء

محافظة السويداء: هاجم مسلحون مجهولون مبنى فرع “حزب البعث” في مدينة السويداء، بواسطة القنابل والأسلحة الخفيفة، في المقابل رد عناصر حماية الفرع بالرد على مصدر الهجوم ، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية أو مادية.

وأشار المرصد السوري، صباح اليوم، إلى إغلاق مواطنون طرقات فرعية داخل مدينة السويداء، احتجاجا على الأوضاع الخدمية والمعيشية في البلاد.

كما أشعل آخرون الإطارات المطاطية على طريق دمشق-السويداء في بلدة عتيل، وأمام فرع حزب البعث في السويداء، مطالبين بإغلاقه بشكل كامل، والبدء بإضراب شامل في المحافظة.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار المظاهرات والاحتجاجات السلمية لليوم 81 على التوالي.