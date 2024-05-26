بالمدفعية الثقيلة.. القوات التركية تقصف قريتين بريف حلب الشمالي

محافظة حلب: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها، بالمدفعية الثقيلة أطراف قريتي حربل وأم الحوش في ريف حلب الشمالي، ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام، فيما لم ترد معلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك، في ظل الاستهدافات المتبادلة بين القوات التركية من جانب والقوات الكردية والنظام السوري من جانب آخر.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد أمس، بأن القوات التركية والفصائل الموالية لها قصفت بالمدفعية الثقيلة قريتي أم القرى وأم الحوش ضمن مناطق انتشار القوات الكردية وقوات النظام في ريف حلب الشمالي.