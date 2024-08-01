بالمدفعية الثقيلة.. القوات التركية تقصف قرية بريف تل تمر شمال الحسكة

محافظة الحسكة: قصفت القوات التركية والفصائل الموالية لها المتمركزة في منطقة “نبع السلام” بالمدفعية الثقيلة قرية الطويلة بريف تل تمر شمال الحسكة، فيما لم ترد المعلومات عن سقوط خسائر بشرية.

ويأتي ذلك في ظل استمرار الاستهدافات المتبادلة بين قوات مجلس تل تمر العسكري من جهة، وبين القوات التركية من جهة أخرى على خطوط التماس الفاصل بين مناطق الطرفين.

وفي الـ 29 تموز الماضي، أصيب ثلاثة أطفال بجروح متفاوتة، إثر قصف مدفعي نفذته القوات التركية استهدف ريف تل أبيض الغربي شمالي الرقة، وقرى زنوبيا وكيجكران والعريضة ولقلقو في ريف تل أبيض شمال الرقة، وتم نقلهم إلى إحدى المشافي لتلقي العلاج.